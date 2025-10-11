Marca раскрыла позицию «Барселоны» насчёт будущего Кристенсена в клубе

Спортивное руководство «Барселоны» хочет подождать несколько месяцев, чтобы определиться с будущим центрального защитника Андреаса Кристенсена, чей контракт с клубом заканчивается летом 2026 года. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, тренерский штаб и руководство «блауграны» довольны игрой 29-летнего футболиста и его отношением к делу, однако прежде чем решать вопрос о его трудовом соглашении, сине-гранатовые хотят чётко определить состав обороны команды на сезон-2026/2027, а также оценить варианты на рынке и риски возникновения новых травм у защитника.

Сам Кристенсен желает остаться в «Барселоне», за которую он играет с 2022 года, и будет ждать решение клуба.

В составе каталонской команды защитник принял участие в 88 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

