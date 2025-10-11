Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Marca раскрыла позицию «Барселоны» насчёт будущего Кристенсена в клубе

Marca раскрыла позицию «Барселоны» насчёт будущего Кристенсена в клубе
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивное руководство «Барселоны» хочет подождать несколько месяцев, чтобы определиться с будущим центрального защитника Андреаса Кристенсена, чей контракт с клубом заканчивается летом 2026 года. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, тренерский штаб и руководство «блауграны» довольны игрой 29-летнего футболиста и его отношением к делу, однако прежде чем решать вопрос о его трудовом соглашении, сине-гранатовые хотят чётко определить состав обороны команды на сезон-2026/2027, а также оценить варианты на рынке и риски возникновения новых травм у защитника.

Сам Кристенсен желает остаться в «Барселоне», за которую он играет с 2022 года, и будет ждать решение клуба.

В составе каталонской команды защитник принял участие в 88 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме
Защитник «Барселоны» Кристенсен высказался о своём нежелании покидать каталонский клуб

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android