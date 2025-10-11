Скидки
Кайл Уокер — о переходе в «Милан»: я проявил эгоизм

35-летний защитник «Бёрнли» и сборной Англии Кайл Уокер высказался о своём переходе в «Милан» в январе 2025 года.

«Стоило ли мне уйти? Оглядываясь назад, я понимаю, что, наверное, нет. Мне следовало остаться рядом с товарищами по команде, друзьями и людьми, которых я считаю своей семьёй. Но, пожалуй, впервые в карьере я проявил эгоизм. Я думал о себе и хотел играть в футбол. Не считаю это плохой причиной, но мне было неприятно сидеть на скамейке запасных и время от времени получать возможность сыграть. Я чувствовал, что мне ещё есть что доказывать, я чувствовал, что всё ещё могу играть в футбол на высоком уровне», — приводит слова Уокера Sky Sports.

