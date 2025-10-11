Ямаль пропустит матч чемпионата с «Жироной»

18-летний вигер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль пропустит ближайший тур испанской Ла Лиги, в котором каталонцам предстоит встретиться с «Жироной», сообщает Mundo Deportivo.

Футболист, первоначально вызванный в сборную Испании, но отпущенный из-за рецидива травмы, уже вернулся в «Барселону». Для звезды клуба это возможность пройти интенсивную программу реабилитации. Испанский нападающий должен быть полностью готов к матчу с «Реалом», который состоится 26 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

В нынешнем сезоне игрок сыграл пять матчей за клуб во всех турнирах, отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.