Глушаков ответил на вопрос, хотел бы стать тренером после завершения карьеры

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Денис Глушаков ответил, хотел бы он стать тренером после завершения карьеры. Сегодня, 11 октября, состоится прощальный матч футболиста с участием экс‑игроков красно-белых и «Локомотива».

«Я не убил в себе футболиста. Хочется попробовать, конечно, тренировать. Мне кажется, надо начинать с детей, чтобы набраться опыта. Или побыть с опытными тренерами в одной командой, чтобы набить ошибки, напитаться опытом. Без ошибок не бывает побед. Я ещё не созрел, чтобы тренировать «Спартак» или «Локомотив». Тренером себя вижу в дальнейшем или в менеджменте», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

