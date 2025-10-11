Скидки
Главная Футбол Новости

Винисиус объяснил, почему Анчелотти является лучшим тренером в его карьере

Нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор объяснил, почему считает Карло Анчелотти лучшим тренером в карьере. Вингер работал под руководством итальянского специалиста в стане «сливочных» с 2021 по 2025 год. С мая нынешнего года Анчелотти возглавляет сборную Бразилии.

«Он [Анчелотти] всегда был лучшим тренером для меня. Это тренер, которому я доверяю больше всего, при котором показывал свой лучший футбол. Карло возглавил сборную, и я уже провёл три матча. Прогресс, которого я добился с ним и командой, очевиден. Мы хотим продолжать в том же духе, чтобы провести отличный чемпионат мира», — приводит слова Винисиуса Marca.

