Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Денис Глушаков дал совет молодым футболистам для совершенствования футбольных навыков.

«Быть целеустремленными и уделять больше время футболу и поменьше сидеть в приставках. Некоторые футболисты тренируют мастерство по пять-шесть часов. Это приносит пользу. Больше тренироваться и варить, что всё получится», — передает слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Сегодня, 11 октября, состоится прощальный матч футболиста с участием экс игроков «Спартака» и «Локомотива». Встреча пройдет на «Арене Химки» начнется в 16:30 по московскому времени.