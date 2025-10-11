Скидки
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Аленичев: расстроен, что Глушаков при таких данных не поиграл в Европе

Комментарии

Бывший футболист и главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о завершении карьеры Дениса Глушакова. Сегодня, 11 октября, в Москве проходит прощальный матч 38-летнего игрока.

«Хотел бы сказать спасибо Денису за то, что меня пригласил. Знаем, сколько бессонных ночей было из‑за этого матча.

Три дня назад я давал интервью и сказал, что Денис поиграл ярко за «Локомотив» и «Спартак». Мне посчастливилось его тренировать. Конечно, он был лидером чемпионского «Спартака» наравне с Фернандо. Он очень много вложил в ту победу.

Я расстроен, что при таких данных он не поиграл в Европе. В той же Испании в команде уровня «Севильи» и «Атлетико» вполне мог поиграть. Думаю, что завтра он проснется и подумает, почему так получилось, что не поиграл в Европе», — передает слова Аленичева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

