Испания — Грузия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Денис Глушаков: самое больное, что ребята не могут сыграть в еврокубках или на ЧМ

Денис Глушаков: самое больное, что ребята не могут сыграть в еврокубках или на ЧМ
Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Денис Глушаков выразил досаду в связи с тем, что на сегодняшний день многие футболисты не могут сыграть на чемпионатах Европы, мира и в еврокубках.

«Самое важное — играть в футбол, отдаваться футболу. Понятно, что выигрывать трофеи важно. Сейчас многие тренируются, но не могут сыграть на чемпионатах Европы, мира и в еврокубках. Это сейчас самое больное», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Сегодня, 11 октября, состоится прощальный матч футболиста с участием экс-игроков «Спартака» и «Локомотива». Встреча пройдёт на «Арене Химки» начнётся в 16:30 мск.

Денис Глушаков дал совет молодым футболистам

Как сборная России играет при Карпине:

