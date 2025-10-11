Романцев: Глушаков может считаться великим как для «Спартака», так и для «Локомотива»

Легендарный тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался об экс-игроке красно-белых и «Локомотива» Денисе Глушакове.

«Я посмотрел, сколько он сыграл за «Локомотив» и «Спартак». Практически одинаковые цифры. Он может считаться великим для обеих команд. Конечно, он остаётся в памяти как чемпион. Спасибо, что пригласили меня. Я не ожидал такой чести», — передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Сегодня, 11 октября, состоится прощальный матч футболиста с участием экс-игроков «Спартака» и «Локомотива». Встреча пройдёт на «Арене Химки» начнётся в 16:30 по московскому времени.