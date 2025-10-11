Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фото: самогон с изображением Глушакова в пресс-ложе на прощальном матче игрока

Фото: самогон с изображением Глушакова в пресс-ложе на прощальном матче игрока
Аудио-версия:
Комментарии

На прощальном матче бывшего полузащитника «Спартака» и «Локомотива» Дениса Глушакова в пресс-ложе разместили банки с самогоном. На банки нанесены изображения игрока с гитарой и надпись: «Спасибо, что вы рядом!»

Игра пройдёт с участием бывших футболистов красно-белых и железнодорожников. Встреча состоится на стадионе «Арена Химки» и начнётся в 16:30 мск.

Глушаков находился в системе «Локомотива» с 2005 по 2013 год. За этот период он принял участие в 161 матче во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и 14 результативными передачами. За красно-белых Глушаков играл с 2013 по 2019 год. Полузащитник провёл 173 матча во всех соревнованиях, где забил 23 гола и сделал 10 ассистов. Глушаков являлся капитаном «Спартака».

Материалы по теме
Денис Глушаков: самое больное, что ребята не могут сыграть в еврокубках или на ЧМ

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android