Фото: самогон с изображением Глушакова в пресс-ложе на прощальном матче игрока

На прощальном матче бывшего полузащитника «Спартака» и «Локомотива» Дениса Глушакова в пресс-ложе разместили банки с самогоном. На банки нанесены изображения игрока с гитарой и надпись: «Спасибо, что вы рядом!»

Игра пройдёт с участием бывших футболистов красно-белых и железнодорожников. Встреча состоится на стадионе «Арена Химки» и начнётся в 16:30 мск.

Глушаков находился в системе «Локомотива» с 2005 по 2013 год. За этот период он принял участие в 161 матче во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и 14 результативными передачами. За красно-белых Глушаков играл с 2013 по 2019 год. Полузащитник провёл 173 матча во всех соревнованиях, где забил 23 гола и сделал 10 ассистов. Глушаков являлся капитаном «Спартака».

