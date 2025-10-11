Мостовой: каждый футболист с российским паспортом уже игрок сборной

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о принципе отбора игроков в национальную команду.

— Карпин отпустил Фомина в «Динамо» из сборной, а травмированного Дивеева решил оставить, что думаете об этой ситуации?

— У нас в сборной никакого риска нет. Ты же не проигрываешь и не вылетаешь откуда-то. Поэтому можешь делать всё что хочешь. У нас каждый футболист с российским паспортом уже игрок сборной. Какие здесь выводы делать? Захотели — кому-то дали отдохнуть, кому-то — нет. Были бы какие-нибудь отборочные циклы, такого бы не было.

Многие это понимают, кто играл на высочайшем уровне. А так эти разговоры бесполезны. Сейчас задай вопрос, с кем мы играли полгода назад? Да никто не вспомнит. Сейчас золотое время для сборной — нет никакого риска, ничего не теряешь и не боишься, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Вчера, 10 октября, сборная России в Волгограде обыграла Иран со счётом 2:1. 14 октября команда Валерия Карпина примет Боливию на московской «ВТБ Арене», начало — в 20:00 мск.