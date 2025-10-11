Физическое состояние Педри вызывает беспокойство у тренерского штаба «Барселоны»

22-летний полузащитник «Барселоны» Педри, перегруженный в течение нескольких сезонов, будет находиться под пристальным наблюдением штаба сборной Испании, сообщает Mundo Deportivo.

Полузащитник каталонского клуба в последние дни демонстрирует признаки усталости. «Барселона» попросила главного тренера сборной Луиса де ла Фуэнте и его тренерский штаб следить за состоянием здоровья игрока перед матчами Испании с Грузией в эту субботу и с Болгарией во вторник.

Каталонцы уже столкнулась с многочисленными травмами в этом сезоне: Ламин Ямаль, Гави, Фермин Лопес, Жоан Гарсия и Рафинья не могут выйти на поле.