Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Физическое состояние Педри вызывает беспокойство у тренерского штаба «Барселоны»

Физическое состояние Педри вызывает беспокойство у тренерского штаба «Барселоны»
Комментарии

22-летний полузащитник «Барселоны» Педри, перегруженный в течение нескольких сезонов, будет находиться под пристальным наблюдением штаба сборной Испании, сообщает Mundo Deportivo.

Полузащитник каталонского клуба в последние дни демонстрирует признаки усталости. «Барселона» попросила главного тренера сборной Луиса де ла Фуэнте и его тренерский штаб следить за состоянием здоровья игрока перед матчами Испании с Грузией в эту субботу и с Болгарией во вторник.

Каталонцы уже столкнулась с многочисленными травмами в этом сезоне: Ламин Ямаль, Гави, Фермин Лопес, Жоан Гарсия и Рафинья не могут выйти на поле.

Материалы по теме
Флик недоволен физической подготовкой игроков «Барселоны», есть вопросы к Педри — CR
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android