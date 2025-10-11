Скидки
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Сокол — Уфа, результат матча 11 октября 2025, счёт 2:2, 14-й тур Первая лига 2025/2026, 11 октября

«Сокол» отыгрался со счёта 0:2 и вырвал ничью у «Уфы» в матче Первой лиги
Аудио-версия:
Саратовский «Сокол» сыграл вничью с «Уфой» в матче 14-го тура Лиги Pari. Встреча, которая прошла на стадионе «Локомотив» в Саратове, завершилась со счётом 2:2.

Россия — Лига PARI . 14-й тур
11 октября 2025, суббота. 14:50 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
2 : 2
Уфа
Уфа
0:1 Озманов – 20'     0:2 Барановский – 70'     1:2 Грибов – 80'     2:2 Киреенко – 90+6'    
Удаления: нет / Хомуха – 39'

В составе уфимской команды отличились Давид Озманов (20-я минута) и Алексей Барановский (70). У «Сокола» голы забили Сергей Грибов (80) и Павел Киреенко.

На 23-й минуте игрок «Сокола» Кирилл Никитин не реализовал пенальти, пробив выше ворот. С 39-й минуты «Уфа» играла в меньшинстве, красную карточку получил Иван Хомуха за фол последней надежды.

«Сокол» набрал 10 очков и занимает 16-е место в таблице Первой лиги, «Уфа» (13) четвёртый раз подряд сыграла вничью и идёт 14-й.

В следующем матче 18 октября «Сокол» под руководством Младена Кашчелана сыграет в гостях с командой «СКА-Хабаровск». «Уфа», которую возглавляет Омари Тетрадзе, 20 октября встретится на выезде с ульяновской «Волгой».

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Новости. Футбол
