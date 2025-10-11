«Мы семья, у нас лучшие турниры». Президент «ПСЖ» призвал «Реал» покинуть Суперлигу

Президент «ПСЖ» и Ассоциации европейских клубов (ECA) Нассер Аль-Хелаифи призвал мадридский «Реал» выйти из проекта Суперлиги.

«Мы семья и хотим, чтобы все клубы вернулись, это правда. Хотим, чтобы и «Реал» вернулся. Здесь их дом. Не нужны никакие другие соревнования. На сегодняшний день у нас лучшие клубные турниры, с лучшими форматами. Это то, чего мы хотим, то, чего до сих пор хотела «Барселона». Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Аль-Хелаифи Goal.

В апреле 2021 года руководители нескольких клубов официально подтвердили приверженность идеи создания Суперлиги. Президент «Реала» Флорентино Перес стал первым председателем планируемого турнира.

В октябре 2025 года глава «Барселоны» Жоан Лапорта, ранее выступавший за Суперлигу, заявил о намерении покинуть этот проект и укрепить сотрудничество с УЕФА.

