Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы семья, у нас лучшие турниры». Президент «ПСЖ» призвал «Реал» покинуть Суперлигу

«Мы семья, у нас лучшие турниры». Президент «ПСЖ» призвал «Реал» покинуть Суперлигу
Аудио-версия:
Комментарии

Президент «ПСЖ» и Ассоциации европейских клубов (ECA) Нассер Аль-Хелаифи призвал мадридский «Реал» выйти из проекта Суперлиги.

«Мы семья и хотим, чтобы все клубы вернулись, это правда. Хотим, чтобы и «Реал» вернулся. Здесь их дом. Не нужны никакие другие соревнования. На сегодняшний день у нас лучшие клубные турниры, с лучшими форматами. Это то, чего мы хотим, то, чего до сих пор хотела «Барселона». Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Аль-Хелаифи Goal.

В апреле 2021 года руководители нескольких клубов официально подтвердили приверженность идеи создания Суперлиги. Президент «Реала» Флорентино Перес стал первым председателем планируемого турнира.

В октябре 2025 года глава «Барселоны» Жоан Лапорта, ранее выступавший за Суперлигу, заявил о намерении покинуть этот проект и укрепить сотрудничество с УЕФА.

Материалы по теме
Стали известны три причины выхода «Барселоны» из Суперлиги и налаживания связей с УЕФА

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android