Костромской «Спартак» продлил беспроигрышную серию в Первой лиге до 13 матчей

Костромской «Спартак» сыграл вничью с челнинским «КАМАЗом» в матче 14-го тура Лиги Pari. Встреча в Караваево (Костромская область) завершилась со счётом 1:1.

В составе гостей на 13-й минуте счёт открыл Руслан Апеков, на 45+1-й минуте у хозяев с пенальти отличился Александр Саплинов.

Костромская команда не проигрывает в Первой лиге на протяжении 13 матчей, с 29 очками «Спартак» возглавляет турнирную таблицу. «КАМАЗ», который на этой неделе покинул главный тренер Ильдар Ахметзянов, ушедший в «Оренбург», с 23 очками занимает четвёртое место.

В следующем туре 19 октября костромской «Спартак» сыграет в гостях с красноярским «Енисеем», «КАМАЗ» в этот же день примет московскую «Родину».