Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спартак Кострома — КАМАЗ, результат матча 11 октября 2025, счёт 1:1, 14-й тур Первая лига 2025/2026, 11 октября

Костромской «Спартак» продлил беспроигрышную серию в Первой лиге до 13 матчей
Комментарии

Костромской «Спартак» сыграл вничью с челнинским «КАМАЗом» в матче 14-го тура Лиги Pari. Встреча в Караваево (Костромская область) завершилась со счётом 1:1.

Россия — Лига PARI . 14-й тур
11 октября 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак Кс
Кострома
Окончен
1 : 1
КАМАЗ
Набережные Челны
0:1 Апеков – 13'     1:1 Саплинов – 45+1'    

В составе гостей на 13-й минуте счёт открыл Руслан Апеков, на 45+1-й минуте у хозяев с пенальти отличился Александр Саплинов.

Костромская команда не проигрывает в Первой лиге на протяжении 13 матчей, с 29 очками «Спартак» возглавляет турнирную таблицу. «КАМАЗ», который на этой неделе покинул главный тренер Ильдар Ахметзянов, ушедший в «Оренбург», с 23 очками занимает четвёртое место.

В следующем туре 19 октября костромской «Спартак» сыграет в гостях с красноярским «Енисеем», «КАМАЗ» в этот же день примет московскую «Родину».

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
Ахметзянов — в «Оренбурге», Соболев из «Торпедо» признал вину. Дайджест недели в ФНЛ
Ахметзянов — в «Оренбурге», Соболев из «Торпедо» признал вину. Дайджест недели в ФНЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android