Павлюченко: хорошо, что у нас в стране есть такие форварды, как Воробьёв

Бывший нападающий сборной России и «Локомотива» Роман Павлюченко высказался об игре форварда Дмитрия Воробьёва в товарищеской встрече национальной команды с Ираном. В этом матче подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 2:1, Воробьёв открыл счёт на 22-й минуте.

«На сегодняшний день Воробьёв один из лучших нападающих, если не лучший. Во многом благодаря его игре «Локомотив» находится наверху. Он доказал Карпину, что находится в хорошей форме. На 100% показал себя в матче с Ираном. Хорошо, что у нас в стране есть такие форварды. Надеюсь, он будет и дальше забивать и радовать нас своей игрой», – приводит слова Павлюченко Metaratings.

В нынешнем сезоне за «Локомотив» Воробьёв принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

