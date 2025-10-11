Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Павлюченко: хорошо, что у нас в стране есть такие форварды, как Воробьёв

Павлюченко: хорошо, что у нас в стране есть такие форварды, как Воробьёв
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий сборной России и «Локомотива» Роман Павлюченко высказался об игре форварда Дмитрия Воробьёва в товарищеской встрече национальной команды с Ираном. В этом матче подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 2:1, Воробьёв открыл счёт на 22-й минуте.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

«На сегодняшний день Воробьёв один из лучших нападающих, если не лучший. Во многом благодаря его игре «Локомотив» находится наверху. Он доказал Карпину, что находится в хорошей форме. На 100% показал себя в матче с Ираном. Хорошо, что у нас в стране есть такие форварды. Надеюсь, он будет и дальше забивать и радовать нас своей игрой», – приводит слова Павлюченко Metaratings.

В нынешнем сезоне за «Локомотив» Воробьёв принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Материалы по теме
Дмитрий Воробьёв отреагировал на свой дебютный забитый гол за сборную России

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android