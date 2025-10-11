Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Есипов: омоложённый ЦСКА приятно удивляет

Валерий Есипов: омоложённый ЦСКА приятно удивляет
Комментарии

Бывший нападающий сборной России Валерий Есипов высказался о прогрессе в игре московского ЦСКА. Команда возглавляет таблицу Мир РПЛ после 11 туров, набрав 24 очка.

«По качеству, конечно, удивил омоложённый ЦСКА. Команда хорошо выглядит. Остальные клубы находятся приблизительно на своём уровне. «Краснодар» играет стабильно, «Спартак» как всегда колбасит: одна игра хорошая, а две — провальные. «Локомотив» тоже действует эпизодами.

ЦСКА приятно удивляет, потому что за короткий промежуток времени определились с тренером. Думали, всё будет плохо, но на данный момент ЦСКА удивляет положительно. Хотя чемпионат у нас длинный — время покажет», — сказал Есипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Самые успешные проекты РПЛ на сегодня. ЦСКА и «Балтика» доказывают: трансферы — не главное
Самые успешные проекты РПЛ на сегодня. ЦСКА и «Балтика» доказывают: трансферы — не главное
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android