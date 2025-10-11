Валерий Есипов: омоложённый ЦСКА приятно удивляет

Бывший нападающий сборной России Валерий Есипов высказался о прогрессе в игре московского ЦСКА. Команда возглавляет таблицу Мир РПЛ после 11 туров, набрав 24 очка.

«По качеству, конечно, удивил омоложённый ЦСКА. Команда хорошо выглядит. Остальные клубы находятся приблизительно на своём уровне. «Краснодар» играет стабильно, «Спартак» как всегда колбасит: одна игра хорошая, а две — провальные. «Локомотив» тоже действует эпизодами.

ЦСКА приятно удивляет, потому что за короткий промежуток времени определились с тренером. Думали, всё будет плохо, но на данный момент ЦСКА удивляет положительно. Хотя чемпионат у нас длинный — время покажет», — сказал Есипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.