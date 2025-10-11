Скидки
Главная Футбол Новости

Арсенал — Торпедо, результат матча 11 октября 2025, счёт 2:2, 14-й тур Первой лиги 2025/2026

«Арсенал» и «Торпедо» сыграли вничью в 14-м туре Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 14-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «Арсенал» и «Торпедо». Команды играли на стадионе «Арсенал» (Тула). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Юрий Карпов из Петрозаводска. Матч завершился вничью (2:2).

Россия — Лига PARI . 14-й тур
11 октября 2025, суббота. 14:30 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
2 : 2
Торпедо М
Москва
0:1 Каштанов – 35'     1:1 Пуцко – 45+2'     2:1 Цараев – 46'     2:2 Шитов – 63'    

На 35-й минуте нападающий гостей Алексей Каштанов вывел «Торпедо» вперёд. В добавленное к первому тайму время Александр Пуцко сравнял счёт. На 46-й минуте полузащитник Алан Цараев забил второй мяч в ворота «Торпедо», но на 63-й минуте нападающий автозаводцев Владислав Шитов сравнял счёт.

По итогам тура «Арсенал» расположился на 11-м месте в турнирной таблице Первой лиги. У команды 16 очков в 14 матчах. «Торпедо» с 10 набранными очками располагается на 16-й строчке в таблице.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
