«Арсенал» и «Торпедо» сыграли вничью в 14-м туре Первой лиги

Завершился матч 14-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «Арсенал» и «Торпедо». Команды играли на стадионе «Арсенал» (Тула). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Юрий Карпов из Петрозаводска. Матч завершился вничью (2:2).

На 35-й минуте нападающий гостей Алексей Каштанов вывел «Торпедо» вперёд. В добавленное к первому тайму время Александр Пуцко сравнял счёт. На 46-й минуте полузащитник Алан Цараев забил второй мяч в ворота «Торпедо», но на 63-й минуте нападающий автозаводцев Владислав Шитов сравнял счёт.

По итогам тура «Арсенал» расположился на 11-м месте в турнирной таблице Первой лиги. У команды 16 очков в 14 матчах. «Торпедо» с 10 набранными очками располагается на 16-й строчке в таблице.