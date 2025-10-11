Николай Саприн сделал прогноз на матч между сборными Испании и Грузии в отборе к ЧМ-2026

Комментатор Okko Николай Саприн поделился мнением о матче квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Испании и Грузии, который состоится сегодня, 11 октября.

«У испанцев, конечно, очень много травм единовременно (Дани Карвахаль, Хюйзен, Дани Ольмо, Ламин, Гави, Фабиан Руис, Фермин, фактически ещё и Нико Уильямс с Моратой). Но у таких команд всегда есть нереальная глубина состава, поэтому обилие повреждений не должно быть отговоркой. Приятно, что сам Луис де ла Фуэнте не ищет в этом оправданий и на предматчевой пресс-конференции, например, пообещал, что болельщики увидят столь же конкурентную Испанию с игроками самого высокого уровня.

И стартовый состав при таком раскладе, кажется, угадывается чётко. Читал прогнозы журналистов из издания AS на эту тему. У них, например, есть сомнения лишь по одной позиции – Микеля Оярсабаля в позиции «девятки». Во всем остальном (Унай Симон – Педро Порро, Ле Норман, Кубарси, Кукурелья – Субименди, Педри, Микель Мерино – Пино, Оярсабаль, Ферран) они практически не сомневаются.

В свою очередь, для сборной Грузии октябрь – важнейший месяц, поскольку для подкрепления амбиций в борьбе за ЧМ обязательно нужно в гостях обыгрывать кого-то из топов: либо Испанию, либо Турцию. В течение нынешнего года грузины стали уходить от схемы игры с тремя центральными защитниками и всё больше действовать «четыре в линию». Пока позитивных впечатлений больше: за этот год – только одно поражение, от турок дома. Но с испанцами эта схема должна пройти важнейшую проверку на прочность. И всё же главные надежды – на очередной кураж Мамардашвили, на гений Кварацхелии, на уверенность Микаутадзе, который очень быстро адаптируется к «Вильярреалу» и Ла Лиге. В любом случае скучно не будет. Прогноз тем не менее — 3:1 в пользу Испании», — сказал Саприн в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

