Буффон — о выборе сына играть за сборную Чехии: в Италии бремя фамилии раздавило бы его

Комментарии

Легендарный вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон прокомментировал решение своего сына Луи Томаса Буффона выступать за сборную Чехии.

«В сборной Италии бремя фамилии раздавило бы его. Можно сказать, что его подтолкнули к такому выбору. Ожидания сразу же выросли бы. Таким образом, он сможет подойти к делу спокойно. А когда сын подрастёт, ничто не помешает выбрать Италию», — приводит слова Джанлуиджи Буффона La Repubblica.

17-летний Луи Буффон имеет итальянское и чешское гражданства. Он выступает на позиции полузащитника и играет за молодёжную команду «Пизы». В нынешнем сезоне игрок провёл на поле 41 минуту и не отметился голевыми действиями.

