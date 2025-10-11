Скидки
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Есипов рассказал, кто из тренеров РПЛ стал для него открытием

Есипов рассказал, кто из тренеров РПЛ стал для него открытием
Бывший нападающий сборной России Валерий Есипов назвал лучшего тренера Мир РПЛ сейчас и специалиста, который стал для него открытием.

— Кто для вас сейчас является лучшим тренером в РПЛ?
— На данный момент, конечно, Талалаев. Это тренер, который зашёл с командой из Первой лиги в РПЛ и держится наверху таблицы. Хотя всегда отдавал и буду отдавать предпочтение Семаку. Человек столько раз мотивирует «Зенит», и команда играет. Для меня лучшим тренером в РПЛ является Семак, а открытием РПЛ — 100% Талалаев, — сказал Есипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Балтика» под руководством Талалаева набрала 20 очков после 11 туров РПЛ и идёт пятой в таблице, «Зенит» Семака с 20 очками располагается на четвёртой строчке. Возглавляет таблицу ЦСКА (24 очка), «Краснодар» (23) — второй, тройку лучших замыкает «Локомотив» (23).

