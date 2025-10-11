Есипов рассказал, кто из тренеров РПЛ стал для него открытием

Бывший нападающий сборной России Валерий Есипов назвал лучшего тренера Мир РПЛ сейчас и специалиста, который стал для него открытием.

— Кто для вас сейчас является лучшим тренером в РПЛ?

— На данный момент, конечно, Талалаев. Это тренер, который зашёл с командой из Первой лиги в РПЛ и держится наверху таблицы. Хотя всегда отдавал и буду отдавать предпочтение Семаку. Человек столько раз мотивирует «Зенит», и команда играет. Для меня лучшим тренером в РПЛ является Семак, а открытием РПЛ — 100% Талалаев, — сказал Есипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Балтика» под руководством Талалаева набрала 20 очков после 11 туров РПЛ и идёт пятой в таблице, «Зенит» Семака с 20 очками располагается на четвёртой строчке. Возглавляет таблицу ЦСКА (24 очка), «Краснодар» (23) — второй, тройку лучших замыкает «Локомотив» (23).