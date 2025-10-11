Дурново высказался о разгромной победе сборной Франции в матче с Азербайджаном

Комментатор Okko Алексей Дурново высказался о матче квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Франции и Азербайджана (3:0).

«Случилось то, что и должно было случиться по сценарию. Сборная Франции крупно обыграла Азербайджан (3:0), давя всю игру и имея кучу моментов. Сборная Азербайджана приехала терпеть и обороняться. Может, это и сработало, потому что пока французы плели комбинации, у сборной Азербайджана получалось их сдерживать. Но потом Мбаппе всё надоело, он взял мяч, пошёл к воротам и забил. После этого у Азербайджана не было ни одного шанса.

Тут сложно даже что-то комментировать. Однозначная победа фаворита. Команды находятся на разных полюсах. Отметил бы две вещи. Во-первых, спустя шесть лет в сборную Франции вернулся Флорьян Товен и вторым касанием забил. Его вызывали последний раз в 2019 году. Он вышел на замену и сразу же забил. Добрая и яркая история. Вышел на замену, когда Мбаппе получил травму. Все знают, что у сборной Франции есть некий конфликт с «ПСЖ», потому что игроки приезжают в сборную и травмируются. Но тут вышел босс покрупнее — европейского футбола. «Реал» уже давно на всех огрызается, что игроки возвращаются с травмой из сборной. А тут сам Мбаппе получает повреждение. Если всё серьёзно, возможно, имеем дело с бомбой между клубами и сборными. Это самое заметное событие матча. Желаю, чтобы травма Мбаппе была несерьёзной», — сказал Дурново в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: