Испания — Грузия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Дурново высказался о разгромной победе сборной Франции в матче с Азербайджаном

Аудио-версия:
Комментатор Okko Алексей Дурново высказался о матче квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Франции и Азербайджана (3:0).

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 3-й тур
10 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Азербайджан
1:0 Мбаппе – 45+2'     2:0 Рабьо – 69'     3:0 Товен – 84'    

«Случилось то, что и должно было случиться по сценарию. Сборная Франции крупно обыграла Азербайджан (3:0), давя всю игру и имея кучу моментов. Сборная Азербайджана приехала терпеть и обороняться. Может, это и сработало, потому что пока французы плели комбинации, у сборной Азербайджана получалось их сдерживать. Но потом Мбаппе всё надоело, он взял мяч, пошёл к воротам и забил. После этого у Азербайджана не было ни одного шанса.

Тут сложно даже что-то комментировать. Однозначная победа фаворита. Команды находятся на разных полюсах. Отметил бы две вещи. Во-первых, спустя шесть лет в сборную Франции вернулся Флорьян Товен и вторым касанием забил. Его вызывали последний раз в 2019 году. Он вышел на замену и сразу же забил. Добрая и яркая история. Вышел на замену, когда Мбаппе получил травму. Все знают, что у сборной Франции есть некий конфликт с «ПСЖ», потому что игроки приезжают в сборную и травмируются. Но тут вышел босс покрупнее — европейского футбола. «Реал» уже давно на всех огрызается, что игроки возвращаются с травмой из сборной. А тут сам Мбаппе получает повреждение. Если всё серьёзно, возможно, имеем дело с бомбой между клубами и сборными. Это самое заметное событие матча. Желаю, чтобы травма Мбаппе была несерьёзной», — сказал Дурново в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напряжение между сборной Франции и «Реалом» возрастает из-за травмы Мбаппе — Marca

