«Реал» нацелен купить Холанда в случае продажи Винисиуса летом — Caught Offside

Мадридский «Реал» связался с представителями форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда с целью оценить вероятность его перехода в испанский гранд. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, у «сливочных» могут появиться «огромные» деньги грядущим летом, поскольку существует вероятность продажи нападающего Винисиуса Жуниора в неназванный саудовский клуб за € 250 млн. Полученные от этой сделки средства «Реал» способен вложить в приобретение норвежского игрока.

Подчёркивается, что «горожане» не хотят продавать 25-летнего форварда, контракт с которым действует до лета 2034 года. Несмотря на это, «сливочные» не собираются отказываться от идеи с трансфером Холанда.

Норвежец играет за «Манчестер Сити» с лета 2022 года. За этот период нападающий принял участие в 155 матчах во всех турнирах, в которых отметился 136 голами и 22 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Холанда составляет € 180 млн.

