Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» нацелен купить Холанда в случае продажи Винисиуса летом — Caught Offside

«Реал» нацелен купить Холанда в случае продажи Винисиуса летом — Caught Offside
Аудио-версия:
Комментарии

Мадридский «Реал» связался с представителями форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда с целью оценить вероятность его перехода в испанский гранд. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, у «сливочных» могут появиться «огромные» деньги грядущим летом, поскольку существует вероятность продажи нападающего Винисиуса Жуниора в неназванный саудовский клуб за € 250 млн. Полученные от этой сделки средства «Реал» способен вложить в приобретение норвежского игрока.

Подчёркивается, что «горожане» не хотят продавать 25-летнего форварда, контракт с которым действует до лета 2034 года. Несмотря на это, «сливочные» не собираются отказываться от идеи с трансфером Холанда.

Норвежец играет за «Манчестер Сити» с лета 2022 года. За этот период нападающий принял участие в 155 матчах во всех турнирах, в которых отметился 136 голами и 22 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Холанда составляет € 180 млн.

Материалы по теме
«Аль-Ахли» готов заплатить £ 300 млн за переход Винисиуса — indykalia News

Холанд закрыл эмблему «МЮ» во время фото с фанатом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android