Испания — Грузия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Милан» рассматривает двух кандидатов на замену Меньяну в следующем сезоне

Комментарии

«Милан» рассматривает двух основных кандидатов на замену вратарю Мику Меньяну, если он решит покинуть клуб до следующего лета, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Один из них — игрок сборной Японии по футболу Дзион Сузуки из «Пармы». Японский игрок был приобретен «Пармой» прошлым летом у «Сент-Трюйдена» за € 8 млн. Другим вариантом для «Милана» является Ноа Атуболу из «Фрайбурга», который недавно получил свой первый вызов в сборную Германии.

Также «Милан» рассматривает возможность приобретения Элия Каприле из «Кальяри», но ожидается, что он будет стоить значительно дороже упомянутых выше вариантов.

У Меньяна на «Сан-Сиро» истекает последний год контракта, и он пока не достиг соглашения о его продлении.

