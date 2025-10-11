Вингер «Барселоны» Рафинья: мне больше нравилось смотреть на Неймара, чем на Месси

Фланговый нападающий «Барселоны» Рафинья назвал лучшего игрока каталонского клуба в сезоне-2014/2015, когда сине-гранатовые выиграли Лигу чемпионов.

«Мне больше нравилось смотреть на Неймара, чем на Месси. Неймар был нашим лучшим игроком, когда мы выиграли Лигу чемпионов, но о Месси трудно говорить, потому что он лучший в истории… На тренировках я не видел, чтобы кто-то ещё делал то же, что и Неймар, даже Месси», – приводит слова Рафиньи аккаунт Barca Universal в соцсети X.

В год победы в Лиге чемпионов бразильский нападающий в 51 матче во всех турнирах за клуб забил 39 голов и отдал 10 результативных передач. Аргентинец отличился 58+31 результативными действиями по системе «гол+пас» в 57 встречах.