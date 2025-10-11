Действующий чемпион мира Мак Аллистер назвал фаворитов чемпионата мира 2026 года

Аргентинский полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер назвал команды, которые считает фаворитами чемпионата мира – 2026.

«Фавориты чемпионата мира 2026 года? Испания, Франция и Аргентина являются кандидатами. Можно добавить Бразилию. Команда возвращается на передовые позиции, даже если сейчас она не в лучшей форме, у неё отличные игроки и отличный тренер. У Бразилии есть своя история и свой вес», — приводит слова футболиста Footmercato.

Действующим чемпионом мира является национальная команда Аргентины, которая в финале первенства планеты – 2022 переиграла сборную Франции. Основное и дополнительное время завершилось вничью 3:3, а в серии пенальти аргентинцы были сильнее (4:2).