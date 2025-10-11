Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Действующий чемпион мира Мак Аллистер назвал фаворитов чемпионата мира 2026 года

Действующий чемпион мира Мак Аллистер назвал фаворитов чемпионата мира 2026 года
Комментарии

Аргентинский полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер назвал команды, которые считает фаворитами чемпионата мира – 2026.

«Фавориты чемпионата мира 2026 года? Испания, Франция и Аргентина являются кандидатами. Можно добавить Бразилию. Команда возвращается на передовые позиции, даже если сейчас она не в лучшей форме, у неё отличные игроки и отличный тренер. У Бразилии есть своя история и свой вес», — приводит слова футболиста Footmercato.

Действующим чемпионом мира является национальная команда Аргентины, которая в финале первенства планеты – 2022 переиграла сборную Франции. Основное и дополнительное время завершилось вничью 3:3, а в серии пенальти аргентинцы были сильнее (4:2).

Материалы по теме
Франция разгромила Азербайджан в отборе ЧМ-2026, у Мбаппе гол и результативная передача
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android