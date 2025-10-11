Есипов назвал двух игроков ЦСКА лучшими в РПЛ

Легендарный нападающий «Ротора» Валерий Есипов назвал лучших игроков Российской Премьер-Лиги в данный момент.

— Кто для вас сейчас является лучшим игроком в РПЛ?

— Если так брать, мне нравится Кирилл Глебов из ЦСКА. На данный момент для меня он лучший. Он молодой, играет в паре с Кисляком. Матвей более зрелый, на него уже есть спрос. Для меня пока лучшими в РПЛ являются эти два игрока, — сказал Есипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Глебов в нынешнем сезоне РПЛ в девяти матчах забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Кисляк в 11 встречах заработал 3+4 очка по системе «гол+пас».