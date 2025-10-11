Флорьян Товен сыграл за сборную Франции впервые с 2019 года
32-летний французский вингер «Ланса» Флорьян Товен впервые с июня 2019 года принял участие в матче сборной Франции, это случилось в игре с Азербайджаном (3:0) в рамках 3-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2026.
ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 3-й тур
10 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Азербайджан
1:0 Мбаппе – 45+2' 2:0 Рабьо – 69' 3:0 Товен – 84'
В этой встрече Товен появился на поле на 83-й минуте, заменив Килиана Мбаппе. Флорьян забил третий гол «трёхцветных».
На протяжении карьеры Товен ранее выступал за «Марсель», «Ньюкасл Юнайтед», «УАНЛ Тигрес» и другие команды.
В следующем матче Франция сыграет с Исландией 13 октября. На данный момент команда Дидье Дешама возглавляет турнирную таблицу отборочной группы D с девятью очками.
