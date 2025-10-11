Флорьян Товен сыграл за сборную Франции впервые с 2019 года

32-летний французский вингер «Ланса» Флорьян Товен впервые с июня 2019 года принял участие в матче сборной Франции, это случилось в игре с Азербайджаном (3:0) в рамках 3-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2026.

В этой встрече Товен появился на поле на 83-й минуте, заменив Килиана Мбаппе. Флорьян забил третий гол «трёхцветных».

На протяжении карьеры Товен ранее выступал за «Марсель», «Ньюкасл Юнайтед», «УАНЛ Тигрес» и другие команды.

В следующем матче Франция сыграет с Исландией 13 октября. На данный момент команда Дидье Дешама возглавляет турнирную таблицу отборочной группы D с девятью очками.