Главная Футбол Новости

Флорьян Товен сыграл за сборную Франции впервые с 2019 года

32-летний французский вингер «Ланса» Флорьян Товен впервые с июня 2019 года принял участие в матче сборной Франции, это случилось в игре с Азербайджаном (3:0) в рамках 3-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 3-й тур
10 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Азербайджан
1:0 Мбаппе – 45+2'     2:0 Рабьо – 69'     3:0 Товен – 84'    

В этой встрече Товен появился на поле на 83-й минуте, заменив Килиана Мбаппе. Флорьян забил третий гол «трёхцветных».

На протяжении карьеры Товен ранее выступал за «Марсель», «Ньюкасл Юнайтед», «УАНЛ Тигрес» и другие команды.

В следующем матче Франция сыграет с Исландией 13 октября. На данный момент команда Дидье Дешама возглавляет турнирную таблицу отборочной группы D с девятью очками.

Комментарии
