Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Манчини хотел вернуться на пост главного тренера сборной Италии

Манчини хотел вернуться на пост главного тренера сборной Италии
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной Италии Роберто Манчини признался, что хотел возобновить работу с этой командой после ухода со своего поста Лучано Спаллетти в июне 2025 года. На данный момент «Скуадру адзурру» возглавляет Дженнаро Гаттузо.

«Я надеялся вернуться в сборную после ухода Спаллетти, но понимал, что это далеко от реальности. Эта команда становится сильнее, футболисты набираются опыта. Это качественная сборная. Я рад за Гаттузо: он мне нравится, и он пребывает в лучшем положении для того, чтобы быть тренером.

Сборная — это мечта любого тренера. Это был самый замечательный и важный опыт. На чемпионате Европы мы смогли совершить нечто невозможное, немыслимое, — приводит слова Манчини Sky Sport Italia.

Сборная Италии с Роберто Манчини во главе выиграла чемпионат Европы — 2020.

Материалы по теме
Буффон — о выборе сына играть за сборную Чехии: в Италии бремя фамилии раздавило бы его
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android