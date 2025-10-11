Манчини хотел вернуться на пост главного тренера сборной Италии

Бывший главный тренер сборной Италии Роберто Манчини признался, что хотел возобновить работу с этой командой после ухода со своего поста Лучано Спаллетти в июне 2025 года. На данный момент «Скуадру адзурру» возглавляет Дженнаро Гаттузо.

«Я надеялся вернуться в сборную после ухода Спаллетти, но понимал, что это далеко от реальности. Эта команда становится сильнее, футболисты набираются опыта. Это качественная сборная. Я рад за Гаттузо: он мне нравится, и он пребывает в лучшем положении для того, чтобы быть тренером.

Сборная — это мечта любого тренера. Это был самый замечательный и важный опыт. На чемпионате Европы мы смогли совершить нечто невозможное, немыслимое, — приводит слова Манчини Sky Sport Italia.

Сборная Италии с Роберто Манчини во главе выиграла чемпионат Европы — 2020.