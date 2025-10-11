Скидки
Главная Футбол Новости

Волга Ул — Енисей, результат матча 11 октября 2025, счет 2:4, 14-й тур Первой лиги 2025/2026

«Енисей» обыграл ульяновскую «Волгу» в 14-м туре Первой лиги
Аудио-версия:
Завершён матч 14-го тура Лиги Pari, в котором встречались ульяновская «Волга» и красноярский «Енисей». Встреча состоялась на стадионе «Труд имени Льва Яшина» (Ульяновск). В качестве главного арбитра матча выступил Олег Соколов из Воронежа. Победу со счётом 4:2 одержала красноярская команда.

Россия — Лига PARI . 14-й тур
11 октября 2025, суббота. 16:00 МСК
Волга Ул
Ульяновск
Окончен
2 : 4
Енисей
Красноярск
1:0 Воронин – 16'     1:1 Хашкулов – 38'     1:2 Чуканов – 45+2'     1:3 Хашкулов – 51'     2:3 Костин – 73'     2:4 Раткович – 90'    

Первый гол в матче забил нападающий хозяев поля Евгений Воронин на 16-й минуте. На 38-й минуте форвард красноярцев Астемир Хашкулов сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар. В конце первого тайма на 45+2-й минуте полузащитник Андреа Чуканов вывел гостей вперёд. Во втором тайме Хашкулов сделал дубль на 51-й минуте, увеличив преимущество своей команды. Защитник Андрей Костин на 73-й минуте забил второй гол «Волги». На 90-й минуте форвард гостей Лука Раткович установил окончательный счёт в матче – 4:2.

«Енисей» набрал 14 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Волга» с 12 очками идёт 15-й.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
