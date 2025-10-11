Скидки
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Манчини: Балотелли хороший парень, но он мог бы добиться большего

Манчини: Балотелли хороший парень, но он мог бы добиться большего
Комментарии

Бывший главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о своём отношении к нападающему Марио Балотелли, с которым они вместе работали в «Манчестер Сити».

«Он хороший парень. Марио был замечательным футболистом и мог бы добиться большего. Балотелли многого достиг. С его техническими и физическими данными он был способен стать одним из величайших нападающих последних лет. С его техникой, силой и мощью… У Балотелли была отличная карьера, но мог бы добиться большего, Марио это знает», — приводит слова Манчини Goal.com.

Ранее Балотелли также выступал за «Интер», «Милан» и ряд других команд. На данный момент у 35-летнего футболиста нет клуба.

