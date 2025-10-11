Скидки
Испания — Грузия. Прямая трансляция
21:45 Мск
Футбол Новости

«Енисей» прервал шестиматчевую серию без побед в Первой лиге

«Енисей» прервал шестиматчевую серию без побед в Первой лиге
Красноярский «Енисей» на выезде в матче 14-го тура Лиги Pari обыграл ульяновскую «Волгу» (4:2) и прервал шестиматчевую серию без побед. Команда Андрея Тихонова победила только в трёх встречах второго дивизиона чемпионата России в нынешнем сезоне.

Россия — Лига PARI . 14-й тур
11 октября 2025, суббота. 16:00 МСК
Волга Ул
Ульяновск
Окончен
2 : 4
Енисей
Красноярск
1:0 Воронин – 16'     1:1 Хашкулов – 38'     1:2 Чуканов – 45+2'     1:3 Хашкулов – 51'     2:3 Костин – 73'     2:4 Раткович – 90'    

Красноярская команда после ничьих с ярославским «Шинником» (0:0), воронежским «Факелом» (1:1), «Челябинском» (0:0) и поражений от московской «Родины» (0:2), нижнекамского «Нефтехимика» (0:1) и московского «Торпедо» (0:1) одержала первую победу после 7-го тура.

«Енисей» набрал 14 очков после 14 матчей Первой лиги и занимает 13-е место в турнирной таблице.

