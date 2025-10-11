Скидки
Глушаков: ни с кем не прощаюсь — ещё увидимся на больших полях

Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник московского «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков высказался после прощального матча, в котором приняли участие бывшие футболисты красно-белых и железнодорожников.

«Вы на меня кричали, ругали меня, любили — так и надо. Спасибо вам и низкий поклон. Самое главное хочу сказать своей маме: «Спасибо тебе, мамулечка, за жизнь, что подарила мне любимую игру». Спасибо большое моей семье за уют, любовь и радость дома. Это стимулирует к жизни.

Ребят, футболисты, спасибо вам большое за эти годы, конкуренцию. Мы с вами вместе росли, с кем-то из вас играл. Тех, кто не смог приехать, тоже люблю. Вы моё всё. Не могу оставить в стороне самое важное, тех, кто воспитал меня, тренеров. Их слушал, нервничал и переживал, что что-то не получается. Уважаю и ценю вас. Спасибо за эти годы. Ни с кем не прощаюсь. Ещё увидимся на больших полях», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Глушаков провёл 523 матча в своей карьере, забив 79 голов и отдав 34 результативные передачи.

Фото: самогон с изображением Глушакова в пресс-ложе на прощальном матче игрока
