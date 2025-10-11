Бывший полузащитник сборной России, «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков завершил игровую карьеру.

Ранее 38-летний футболист также выступал за московскую «Нику», «СКА-Ростов», «Ахмат», «Химки», «Пари НН», костромской «Спартак», «Урарту» и другие команды.

В своём прощальном матче Глушаков по тайму сыграл за ветеранов «Локомотива» и «Спартака», победу со счётом 1:0 в этой игре одержали красно-зелёные, гол с пенальти забил Динияр Билялетдинов.

Глушаков находился в системе «Локомотива» с 2005 по 2013 год. За этот период он принял участие в 161 матче во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и 14 результативными передачами. За красно-белых Глушаков играл с 2013 по 2019 год. Полузащитник провёл 173 матча во всех соревнованиях, где забил 23 гола и сделал 10 ассистов. Глушаков являлся капитаном «Спартака».