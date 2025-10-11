«Чайка» обыграла «Нефтехимик» благодаря голу на 89-й минуте в матче Первой лиги

Завершён матч 14-го тура Лиги Pari, в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и «Чайка» из Песчанокопское. Встреча состоялась на стадионе «Нефтехимик» (Нижнекамск). В качестве главного арбитра матча выступил Николай Волошин из Смоленска. Победу со счётом 3:2 одержала команда гостей.

Первый гол в матче забил защитник хозяев поля Дмитрий Шадринцев на 20-й минуте. На 24-й минуте полузащитник Артём Соколов сравнял счёт, а на 36-й минуте он оформил дубль, вывев «Чайку» вперёд. На 81-й минуте футболист «Нефтехимика» забил гол в свои ворота. В самом конце матча на 89-й минуте полузащитник гостей Руслан Червяков забил победный гол и установил окончательный счёт – 2:3.

«Нефтехимик» набрал 18 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги, «Чайка» с 11 очками идёт на 16-й строчке.