Испания — Грузия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Футбол

Нефтехимик — Чайка, результат матча 11 октября 2025, счет 2:3, 14-й тур Первой лиги 2025/2026

«Чайка» обыграла «Нефтехимик» благодаря голу на 89-й минуте в матче Первой лиги
Завершён матч 14-го тура Лиги Pari, в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и «Чайка» из Песчанокопское. Встреча состоялась на стадионе «Нефтехимик» (Нижнекамск). В качестве главного арбитра матча выступил Николай Волошин из Смоленска. Победу со счётом 3:2 одержала команда гостей.

Россия — Лига PARI . 14-й тур
11 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 3
Чайка
Песчанокопское
1:0 Шадринцев – 20'     1:1 Соколов – 24'     1:2 Соколов – 36'     2:2 Маркелов – 81'     2:3 Червяков – 89'    

Первый гол в матче забил защитник хозяев поля Дмитрий Шадринцев на 20-й минуте. На 24-й минуте полузащитник Артём Соколов сравнял счёт, а на 36-й минуте он оформил дубль, вывев «Чайку» вперёд. На 81-й минуте футболист «Нефтехимика» забил гол в свои ворота. В самом конце матча на 89-й минуте полузащитник гостей Руслан Червяков забил победный гол и установил окончательный счёт – 2:3.

«Нефтехимик» набрал 18 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги, «Чайка» с 11 очками идёт на 16-й строчке.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
