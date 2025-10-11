«Краснодар» обыграл клуб Третьей лиги «ПСК» в товарищеском матче

Завершён товарищеский матч, в котором встречались «Краснодар» и «ПСК» из Динской. Встреча состоялась на стадионе «Академии ФК «Краснодар» (Краснодар). В качестве главного арбитра матча выступил Виталий Молдован. Победу со счётом 3:1 одержал действующий чемпион России.

Первый гол в матче забил защитник «быков» Лукас Оласа на седьмой минуте. На 27-й минуте полузащитник хозяев поля Александр Черников увеличил преимущество своей команды. Во втором тайме на 50-й минуте футболист «ПСК» Айдын Мирзоев забил гол в ворота чемпионов РПЛ. Молодой нападающий «Краснодара» Артём Дряхлов установил окончательный счёт в матче – 3:1.

«Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 23 очками в 11 играх.