Испания — Грузия. Прямая трансляция
21:45 Мск
Форвард «Реала» Гарсия высказался о решении остаться в клубе и бороться за место в составе

Форвард мадридского «Реала» Гонсало Гарсия Торрес прокомментировал своё решение остаться в клубе, а также высказался о конкуренции в группе атаки «сливочных». Ранее сообщалось, что молодой футболист мог покинуть команду на правах аренды после клубного чемпионата мира.

«Было ли решение остаться в «Реале» и бороться за игровое время осознанным? Да, конечно. Моим единственным выбором всегда было остаться в «Реале». Для меня быть частью первой команды — мечта. И сейчас очень доволен этим выбором. Это смелое решение. Не знаю, много ли нападающих смогли бы добиться успеха при такой конкуренции…

Конечно, мы говорим о лучшем клубе мира, и конкуренция будет очень высокой, ведь лучшие в мире всегда здесь. Но для меня, проведшего столько лет в молодёжной академии и болеющего за «Реал» Мадрид с детства, попасть в первую команду — настоящая мечта, ни о чём не жалею», — приводит слова Гарсии Cadena Ser.

