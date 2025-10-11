«Факел» победил «Шинник» в 14-м туре и стал лидером турнирной таблицы Первой лиги

Завершился матч 13-го тура Лиги Pari, в котором встречались ярославский «Шинник» и воронежский «Факел». Команды играли на стадионе «Шинник» в Ярославле. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Игорь Капленков из Москвы. Победу со счётом 1:0 праздновали гости.

Единственный мяч в игре был забит на 58-й минуте. Отличился нападающий Николай Гиоргобиани.

Победа позволила воронежцам довести количество набранных в сезоне очков до 30 и подняться на первое место в турнирной таблице. На второй строчке с 29 очками располагается костромской «Спартак» с 29 очками. Тройку лидеров замыкает «Урал», у которого 24 очка. «Шинник» набрал 17 очков в сезоне и занимает 10-е место.