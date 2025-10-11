Скидки
Испания — Грузия. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Шинник — Факел, результат матча 11 октября 2025, счёт 0:1, 14-й тур Первой лиги 2025/2026

«Факел» победил «Шинник» в 14-м туре и стал лидером турнирной таблицы Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 13-го тура Лиги Pari, в котором встречались ярославский «Шинник» и воронежский «Факел». Команды играли на стадионе «Шинник» в Ярославле. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Игорь Капленков из Москвы. Победу со счётом 1:0 праздновали гости.

Россия — Лига PARI . 14-й тур
11 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
0 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Гиоргобиани – 58'    

Единственный мяч в игре был забит на 58-й минуте. Отличился нападающий Николай Гиоргобиани.

Победа позволила воронежцам довести количество набранных в сезоне очков до 30 и подняться на первое место в турнирной таблице. На второй строчке с 29 очками располагается костромской «Спартак» с 29 очками. Тройку лидеров замыкает «Урал», у которого 24 очка. «Шинник» набрал 17 очков в сезоне и занимает 10-е место.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
