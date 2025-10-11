Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ибрагимович рассказал, чем занимается после завершения карьеры футболиста

Ибрагимович рассказал, чем занимается после завершения карьеры футболиста
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший звёздный нападающий, а ныне старший советник «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, чем занимается после завершения игровой карьеры.

«С тех пор, как я перестал играть в футбол, чувствую, будто время остановилось. Мне нужно что-то делать, чтобы чувствовать себя живым. Нет того адреналина, который был во время игры. Я активен и прилагаю все усилия.

Где я сейчас? 80-90% времени я нахожусь в Италии, в Милане. Просыпаюсь, иду в спортзал в Casa Milan (штаб-квартира «Милана». — Прим «Чемпионата») или в Milanello (тренировочный комплекс Милана. — Прим. «Чемпионата»). Это зависит от моего расписания. Потом путешествую, даже за пределы Европы. Работаю над личностным ростом и получением опыта.

Я хочу быть более открытым. Когда есть встречи или совещания, я иду на них. В противном случае мысленно ты слишком зацикливаешься на офисе. Во всём, что я делаю, всегда хочу побеждать. Мне нравится побеждать. Я должен это делать. Если я не могу быть собой, я не получаю удовольствия и не чувствую себя хорошо. Мне необходимо быть собой», — приводит слова Ибрагимовича сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Материалы по теме
Златан Ибрагимович озвучил долгосрочные цели «Милана»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android