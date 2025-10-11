Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вторая несовершеннолетняя жертва отозвала обвинения в адрес игрока «Реала» Асенсио — COPE

Вторая несовершеннолетняя жертва отозвала обвинения в адрес игрока «Реала» Асенсио — COPE
Аудио-версия:
Комментарии

Вторая жертва по делу защитника мадридского «Реала» Рауля Асенсио отозвала свои обвинения по распространению видео сексуального характера и разглашению тайны в отношении испанского футболиста. Как сообщает издание COPE, против трёх других обвиняемых судебный процесс продолжается.

По данным источника, пострадавшая несовершеннолетняя девушка аргументировала своё решение тем, что поведение Асенсио полностью отличалось от поведения других обвиняемых. Кроме того, футболист принёс извинения, признав, что совершил «предосудительный проступок, а также возместил причинённый моральный ущерб.

Отмечается, что решение прокуратуры о снятии обвинения ещё не принято, поскольку соглашение между Раулем Асенсио и двумя жертвами было достигнуто уже после подачи обвинительного заключения. Напомним, защитника «Реала» вместе с тремя другими бывшими игроками системы клуба обвиняют в записи и/или распространении без разрешения видеороликов сексуального характера с участием двух девушек, одна из которых несовершеннолетняя.

Материалы по теме
Ворвался в основу «Реала» и спасает клуб. Но карьере Асенсио угрожает скандальное видео
Ворвался в основу «Реала» и спасает клуб. Но карьере Асенсио угрожает скандальное видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android