Вторая несовершеннолетняя жертва отозвала обвинения в адрес игрока «Реала» Асенсио — COPE

Вторая жертва по делу защитника мадридского «Реала» Рауля Асенсио отозвала свои обвинения по распространению видео сексуального характера и разглашению тайны в отношении испанского футболиста. Как сообщает издание COPE, против трёх других обвиняемых судебный процесс продолжается.

По данным источника, пострадавшая несовершеннолетняя девушка аргументировала своё решение тем, что поведение Асенсио полностью отличалось от поведения других обвиняемых. Кроме того, футболист принёс извинения, признав, что совершил «предосудительный проступок, а также возместил причинённый моральный ущерб.

Отмечается, что решение прокуратуры о снятии обвинения ещё не принято, поскольку соглашение между Раулем Асенсио и двумя жертвами было достигнуто уже после подачи обвинительного заключения. Напомним, защитника «Реала» вместе с тремя другими бывшими игроками системы клуба обвиняют в записи и/или распространении без разрешения видеороликов сексуального характера с участием двух девушек, одна из которых несовершеннолетняя.