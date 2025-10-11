Главный тренер сборной Испании высказался об отсутствии Ламина Ямаля и Нико Уильямса

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос, как на национальную команду повлияет отсутствие фланговых нападающих «Барселоны» и «Атлетика» Бильбао Ламина Ямаля и Нико Уильямса. Игроки не смогут принять участие в матчах квалификации к чемпионату мира 2026 года с Грузией и Болгарией.

«Понятно, когда они не играют, это плохо. К счастью, у нас невероятно талантливый состав. Есть игроки, которые могут изменить ситуацию, так что идея останется прежней», – приводит слова наставника сборной Испании Sport.es.

Нападающий сине-гранатовых не принимает участие в матчах отбора на ЧМ-2026 из-за дискомфорта в области паха. Вингер басков восстанавливается от травмы левой приводящей мышцы, полученной в сентябрьских играх сборной.