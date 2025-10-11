«Чайка» впервые с 20 июля победила в Первой лиге

«Чайка» из села Песчанокопское обыграла нижнекамский «Нефтехимик» со счётом 3:2 в матче 14-го тура Лиги Pari. Встреча состоялась на стадионе «Нефтехимик» (Нижнекамск). Тем самым команда Дмитрия Комбарова одержала победу в чемпионате впервые с 20 июля над «Енисеем» (3:0).

«Чайка» набрала три очка впервые за 12 матчей. На этом отрезке команда разгромно проигрывала тульскому «Арсеналу» (0:3), «Уфе» (0:4), волгоградскому «Ротору» (0:6) и «Черноморцу» из Новороссийска (1:4). Кроме этого, подопечные Дмитрия Комбарова уступали ярославскому «Шиннику» (1:2), «Челябинску» (0:1), костромскому «Спартаку» (2:4) и играла вничью с «Соколом» (0:0), ульяновской «Волгой» (1:1), «СКА-Хабаровском» (1:1), «Факелом» (0:0) и «Родиной» (0:0).

«Чайка» с 11 очками идёт на 16-й строчке турнирной таблицы Первой лиги.