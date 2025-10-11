Скидки
Испания — Грузия. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Чайка» впервые с 20 июля победила в Первой лиге

Аудио-версия:
«Чайка» из села Песчанокопское обыграла нижнекамский «Нефтехимик» со счётом 3:2 в матче 14-го тура Лиги Pari. Встреча состоялась на стадионе «Нефтехимик» (Нижнекамск). Тем самым команда Дмитрия Комбарова одержала победу в чемпионате впервые с 20 июля над «Енисеем» (3:0).

Россия — Лига PARI . 14-й тур
11 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 3
Чайка
Песчанокопское
1:0 Шадринцев – 20'     1:1 Соколов – 24'     1:2 Соколов – 36'     2:2 Маркелов – 81'     2:3 Червяков – 89'    

«Чайка» набрала три очка впервые за 12 матчей. На этом отрезке команда разгромно проигрывала тульскому «Арсеналу» (0:3), «Уфе» (0:4), волгоградскому «Ротору» (0:6) и «Черноморцу» из Новороссийска (1:4). Кроме этого, подопечные Дмитрия Комбарова уступали ярославскому «Шиннику» (1:2), «Челябинску» (0:1), костромскому «Спартаку» (2:4) и играла вничью с «Соколом» (0:0), ульяновской «Волгой» (1:1), «СКА-Хабаровском» (1:1), «Факелом» (0:0) и «Родиной» (0:0).

«Чайка» с 11 очками идёт на 16-й строчке турнирной таблицы Первой лиги.

Новости. Футбол
Новости. Футбол

