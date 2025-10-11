Холанд дважды не смог реализовать пенальти в матче со сборной Израиля

В эти минуты идёт матч 7-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2026, в котором встречаются сборные Норвегии и Израиля. Встреча проходит на стадионе «Уллевол» в Осло, Норвегия. На данный момент счёт 3:0 в пользу норвежцев. Вратарь гостей Даниэль Перец дважды отразил пенальти в начале игры.

Фото: Sky Sports

На пятой минуте Перец отразил удар Эрлинга Холанда «с точки», однако главный арбитр матча Шимон Марциняк зафиксировал нарушение правил у голкипера и потребовал исполнить пенальти ещё раз. После этого Перец вновь отразил удар Холанда.

Перед этой игрой Норвегия с 15 очками возглавляла турнирную таблицу группы I, Израиль с девятью очками находился на третьей строчке.