Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Холанд дважды не смог реализовать пенальти в матче со сборной Израиля

Холанд дважды не смог реализовать пенальти в матче со сборной Израиля
Комментарии

В эти минуты идёт матч 7-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2026, в котором встречаются сборные Норвегии и Израиля. Встреча проходит на стадионе «Уллевол» в Осло, Норвегия. На данный момент счёт 3:0 в пользу норвежцев. Вратарь гостей Даниэль Перец дважды отразил пенальти в начале игры.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 7-й тур
11 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
Норвегия
Окончен
5 : 0
Израиль
1:0 Халаили – 18'     2:0 Холанд – 27'     3:0 Начмиас – 28'     4:0 Холанд – 63'     5:0 Холанд – 72'    

Фото: Sky Sports

Фото: Sky Sports

На пятой минуте Перец отразил удар Эрлинга Холанда «с точки», однако главный арбитр матча Шимон Марциняк зафиксировал нарушение правил у голкипера и потребовал исполнить пенальти ещё раз. После этого Перец вновь отразил удар Холанда.

Перед этой игрой Норвегия с 15 очками возглавляла турнирную таблицу группы I, Израиль с девятью очками находился на третьей строчке.

Материалы по теме
«Реал» нацелен купить Холанда в случае продажи Винисиуса летом — Caught Offside
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android