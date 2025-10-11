Холанд дважды не смог реализовать пенальти в матче со сборной Израиля
В эти минуты идёт матч 7-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2026, в котором встречаются сборные Норвегии и Израиля. Встреча проходит на стадионе «Уллевол» в Осло, Норвегия. На данный момент счёт 3:0 в пользу норвежцев. Вратарь гостей Даниэль Перец дважды отразил пенальти в начале игры.
ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 7-й тур
11 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
Норвегия
Окончен
5 : 0
Израиль
1:0 Халаили – 18' 2:0 Холанд – 27' 3:0 Начмиас – 28' 4:0 Холанд – 63' 5:0 Холанд – 72'
Фото: Sky Sports
На пятой минуте Перец отразил удар Эрлинга Холанда «с точки», однако главный арбитр матча Шимон Марциняк зафиксировал нарушение правил у голкипера и потребовал исполнить пенальти ещё раз. После этого Перец вновь отразил удар Холанда.
Перед этой игрой Норвегия с 15 очками возглавляла турнирную таблицу группы I, Израиль с девятью очками находился на третьей строчке.
