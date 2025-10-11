Скидки
Агент Гальдамеса подтвердил, что игроку «Крыльев» может понадобиться операция

Агент Гальдамеса подтвердил, что игроку «Крыльев» может понадобиться операция
Комментарии

Футбольный агент Фернандо Феличевич, представляющий интересы защитника «Крыльев Советов» Томаса Гальдамеса, подтвердил, что футболисту может потребоваться операция. Ранее об этом сообщил телеграм-канал «Топи за «Крылья».

«Возможно, Гальдамесу понадобится операция», — сказал Феличевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По данным СМИ, Гальдамес продолжительное время страдает из-за повреждения голеностопа, что затрудняет его участие в играх и тренировках. Руководство клуба, посовещавшись с тренерами и медперсоналом, предложило игроку хирургическое вмешательство, восстановление после которого может занять до трёх месяцев.

