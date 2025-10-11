Энцо Фернандес покинул расположение сборной Аргентины и вернулся в «Челси» — Романо

Центральный полузащитник «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес покинул расположение национальной команды из-за травмы и вернулся в клуб. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По данным источника, у 24-летнего футболиста проблемы с коленом. Таким образом, Энцо не примет участия в товарищеской игре со сборной Пуэрто-Рико, которая состоится в ночь на среду, 15 октября.

В контрольном матче со сборной Венесуэлы (1:0) Энцо Фернандес появился на поле в стартовом составе и отыграл 78 минут. Единственный гол был забит на 31-й минуте. Отличился хавбек Джовани Ло Чельсо, которому ассистировал форвард Лаутаро Мартинес.