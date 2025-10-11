Манчини — о работе в «Зените»: непростой, но важный опыт. Во мне что-то изменилось

Бывший главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о своём периоде работы в «Зените» в сезоне-2017/2018.

«Россия? Это непростой опыт, но важный с личной точки зрения. Во мне что-то изменилось», — приводит слова Манчини La Gazzetta dello Sport.

Манчини был назначен на пост главного тренера «Зенита» 1 июня 2017 года, сменив в этой должности Мирчу Луческу. По итогам сезона сине-бело-голубые заняли пятое место в турнирной таблице чемпионата России, дошли до 1/16 финала Кубка России, а в Лиге Европы завершили свой путь на стадии 1/8 финала, уступив в противостоянии с клубом «РБ Лейпциг» (1:2, 1:1). В мае 2018-го Манчини покинул «Зенит».