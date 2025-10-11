Суд смягчил приговор участнику преступной группы, в которой состоял брат Поля Погба

Апелляционный суд Парижа изменил меру наказания для Бубакара Камара, одного из членов преступной группы, занимавшейся вымогательствами. Матиас Погба, старший брат футболиста «Монако» Поля Погба, также состоял в этом сообществе. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации французского издания, суд изменил наказание для Камара, разрешив ему отбыть срок под домашним арестом с использованием электронных средств контроля. Ранее француз был приговорён к четырём годам тюремного заключения, два из которых – условно. Кроме этого, он получил запрет на контакты с Полем Погба и некоторыми соучастниками преступления.

Напомним, компания преступников, включая Матиса Погба, вымогали у его младшего брата € 13 млн, обвиняя полузащитника в наведении порчи на форварда мадридского «Реала» Килиана Мбаппе.