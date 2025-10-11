Губернатор Воронежской области высказался о выходе «Факела» на первое место в Первой лиге

Губернатор Воронежской области Александр Гусев отреагировал на победу «Факела» над «Шинником» (1:0) в матче 14-го тура Лиги Pari и высказался о выходе команды на первое место в турнирной таблице. Команды играли на стадионе «Шинник» в Ярославле. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Игорь Капленков.

«Сложная игра и непростые условия — осенняя погода, тяжёлое поле. Но главное — это характер «Факела» и преданность делу, которую команда показывала на протяжении всего матча. Уже в самом начале пришлось перестраиваться — ранняя замена спутала планы, но ребята быстро собрались и включились в борьбу. Первый тайм прошёл напряжённо.

Во втором тайме «Факел» прибавил, забрал инициативу и заслуженно вышел вперёд — команда сыграла собранно. Победа в тяжёлых условиях принесла важные очки и дала возможность укрепиться на первой строчке в турнирной таблице. Отдельное спасибо нашим болельщикам. 500 воронежцев на выезде — это не просто цифра. Это настоящая поддержка и любовь к клубу. Все вместе продолжаем идти к высшей лиге!» — написал Гусев в телеграм-канале.

Победа позволила воронежцам довести количество набранных в сезоне очков до 30 и подняться на первое место в турнирной таблице. На второй строчке с 29 очками располагается костромской «Спартак». Тройку лидеров замыкает «Урал», у которого 24 очка. «Шинник» набрал 17 очков и занимает 10-е место.