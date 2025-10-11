Скидки
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Разные личности, разные менталитеты». Ибрагимович — о взаимоотношениях с Аллегри

Бывший звёздный нападающий, а ныне старший советник футбольного «Милана» Златан Ибрагимович высказался о взаимоотношениях с главным тренером команды Массимилиано Аллегри.

«Всё, что мы делаем, мы делаем ради результата. Пока «Милан» побеждает, критика утихает. Если ты не побеждаешь, критика возрастает, особенно когда ты находишься в таком клубе, как «Милан». На мой взгляд, команда играет хорошо. В ней есть сочетание опыта и таланта на будущее. Футболисты играют хорошо и приносят результаты.

Спорили ли мы с Аллегри? Не один раз, очень часто. Однажды это случилось в Лондоне, когда мы играли против «Арсенала», об этом все помнят (Ибрагимович после матча Лиги чемпионов сезона-2011/2012 с лондонцами выразил недовольство схемой игры «Милана», которая ему не подходила. — Прим. «Чемпионата»). Для двух человек с менталитетом победителя это нормально. Такие взаимоотношения не всегда безоблачны, есть и обратная сторона. Разные личности, разные менталитеты. Потом, к сожалению, это попадает в газеты, но для нас это нормально. Вам кажется: «Вот это да, что же случилось?», но для нас это нормально. Особенно для меня», — приводит слова Ибрагимовича сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

