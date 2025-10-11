В Норвегии прошли протесты с призывом к отстранению Израиля перед матчем отбора ЧМ-2026

В субботу, 11 октября, перед матчем 7-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Норвегии и Израиля сотни демонстрантов вышли на антиизраильский протест. Команды играют на стадионе «Уллевол» в Осло. На момент написания новости счёт 4:0 в пользу хозяев поля.

Как сообщает издание L`Equipe, ссылаясь на AFP, за несколько часов до игры протестующие вышли на акцию в поддержку Палестины с призывом осудить «использование футбола для сокрытия военных преступлений».

«Наш сегодняшний сигнал — мы показываем красную карточку Израилю, апартеиду и геноциду. Палестина не свободна. Мы должны продолжать оказывать давление и вводить санкции против Израиля», — заявила председатель Норвежского комитета поддержки Палестины и одна из организаторов акции Лин Хатиб.

Ранее президент Норвежской футбольной ассоциации Лизе Клавенесс призвала ввести санкции против Израиля, аналогичные тем, которые были наложены на команды из России. Норвежская футбольная ассоциация объявила, что выручка от продажи билетов будет передана организации «Врачи без границ» (MSF).